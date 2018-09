Diamanten feest voor Petrus en Maria Nele Dooms

05 september 2018

15u50 0 Buggenhout Petrus De Ridder (88) en Maria Van Belle (84) uit Buggenhout vieren hun diamanten huwelijksjubileum.

De twee stapten zestig jaar geleden in het huwelijksbootje. Petrus en Maria hadden elkaar leren kennen op de trein naar Brussel. "Ik werkte er als ambtenaar en Maria had een job in een naai-atelier", vertelt Petrus. "We werden verliefd en trouwden." Petrus is geen onbekende in Buggenhout. Tot 1969 was hij actief bij Nut en Vermaak. Hij was ook een tiental jaar bestuurslid bij de turnvereniging. Ook in het bestuur van seniorenvereniging Neos is Petrus actief. De twee houden van tuinieren en reizen en Maria is dol op lezen.