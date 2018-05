Denise en Willy vieren gouden jubileum 16 mei 2018

Willy Van Malder (72) en Denise De Bondt (71) uit Buggenhout vieren hun gouden huwelijksjubileum. Ze trouwden vijftig jaar geleden, in 1968. De twee leerden elkaar kennen tijdens een bal met Will Tura in Zaal De Vlinder in Buggenhout. Enkele maanden later waren ze al verloofd. Willy en Denise kregen twee kinderen. Willy werkte bij de rijksdienst voor Pensioenen, Denise was familiaal helpster. Beiden zijn actief bij wandelclub De Vossen en houden van reizen. In de moestuin kweken ze groenten voor eigen gebruik en ze gaan graag naar toneel en optredens in de De Pit. De twee houden er ook een goed contact met hun buren uit het Lentepark op na.





(DND)