De Vossen op lentetocht Nele Dooms

21 maart 2019

14u29

Wandelvereniging De Vossen organiseert op zondag 24 maart voor de 36ste keer haar jaarlijkse “Lentevossentocht”. De deelnemers mogen zich aan een tocht langs landelijke en rustige wegen verwachten. Onder andere Buggenhout Bos en de Dries in Opdorp, met 500.000 bloeiende narcissen, zijn opgenomen in het wandeltraject. Er is keuze tussen wandelingen van 6, 10, 16, 21 en 32 kilometer. Vertrekken kan tussen 7.30 tot 15 uur. De start is voorzien in basisschool ‘t Sprinkhaantje, aan de Collegestraat in Buggenhout. Deelnemen kost 1,5 euro voor leden en 2,5 euro voor niet leden. Info: https://wsvdevossenbuggenhout.be.