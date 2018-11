De Vossen op Herfsttocht Nele Dooms

14 november 2018

Wandelvereniging De Vossen van Buggenhout organiseert op zondag 18 november haar jaarlijkse Herfsttocht. De wandeling brengt de deelnemers naar Lippelobos. Natuurlijk ontbreekt ook Buggenhout Bos in al zijn herfstkleuren niet in het parcours. Deelnemers kunnen kiezen uit tochten van 6, 12, 16 en 20 kilometer. Vertrekken is mogelijk tussen 8 en 15 uur. De start bevindt zich aan gemeenteschool ‘t Sprinkhaantje, aan de Collegestraat in Buggenhout. Meedoen kost 1,11 euro voor leden en 1,5 euro voor niet-leden.