Dansers Academie op podium De Pit Nele Dooms

15 februari 2019

14u22 0 Buggenhout Samen met 400 andere dansers van verschillende academies uit Vlaanderen staan dit weekend ook de dansers van de Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Buggenhout op het podium. In gemeenschapscentrum De Pit vindt de achttiende editie van Dansplatform plaats.

Het is aan De Academie Buggenhout om een volgende Dansplatform te organiseren. “Het gebeuren is een kans waarop dansers uit het Deeltijds Kunstonderwijs van heel Vlaanderen zich kunnen tonen”, zegt directeur Hans Scholliers. “Honderden dansers geven zo het beste van zichzelf. Voor onze Buggenhoutse leerlingen is het dus een thuismatch. Zij staan de popelen om zich te tonen. Twee keer per week volgen ze ‘balletles’, jaren aan een stuk. Voor velen is het een echte passie. En dat houdt ook in dat ze hun talent graag delen met het publiek. Vanuit die noodzaak is jaren geleden Dansplatform ontstaan.”

In 18 jaar tijd is het Dansplatform een heus festival geworden waarin academies uit heel Vlaanderen elkaar ontmoeten en een podium krijgen om hun passie met elkaar en een grote publiek te delen. De meeste academies tekenen present met klassiek ballet, maar ook hedendaagse dans, jazzdans, urban en werelddans komen aan bod. Het zijn allemaal gevorderde dansers met minstens 9 à 10 jaar dansopleiding achter de rug op het podium.

De dansafdeling van De Academie Buggenhout, met hun bezielende leerkracht Birgit Hannes, was al op heel wat Dansplatforms present. “Nu was de tijd rijp om het event eens in het eigen Buggenhout te organiseren”, zegt Hannes. “Resultaat zijn twee wervelende dansvoorstellingen. Maanden voorbereiding vallen dit weekend eindelijk in de plooi.”

Voorstellingen vinden plaats op zaterdag 16 februari om 20 uur en op zondag 17 februari om 16.30 uur. Liefhebbers kunnen terecht in De Pit, Platteput 14 in Buggenhout. Toegangskaarten kosten 12 euro. Info: www.buggenhout.be/dansplatform.