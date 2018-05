Cursus EHBO bij vzw Ruggensteun 22 mei 2018

De vzw Ruggensteun van Buggenhout organiseert nu donderdag een opleiding EHBO. De vereniging werkt hiervoor samen met het Rode Kruis van Buggenhout, die lesgevers inzet om de aanwezigen te leren hoe ze moeten omgaan met kleine ongevallen of hoe ze moeten reageren bij verschillende verwondingen. Ook hartmassage komt aan bod. Het Rode Kruis leert de deelnemers bovendien omgaan met een defibrillator. Zulke toestellen kunnen hartschokken toedienen om mensenlevens te redden. Ze zijn op verschillende publieke plaatsen in Buggenhout te vinden. De cursus begint om 19.30 uur in Zaal Nicolaas op de Jachtweg in Buggenhout. Info en inschrijven via lutseymoens@skynet.be. (DND)