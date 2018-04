Creyelman trekt lijst Vlaams Belang 20 april 2018

Steven Creyelman (45), momenteel gemeenteraadslid, zal bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in Buggenhout de lijst van Vlaams Belang trekken.





Dat heeft de partij gisteren bekend gemaakt. Creyelman wordt hiermee voor de tweede keer op rij als kopman uitgespeeld, want ook bij de vorige verkiezingen was hij lijsttrekker. In 2006 werd hij vanop de tweede plaats voor de eerste keer verkozen in de Buggenhoutse gemeenteraad. Sinds 2012 maakt hij ook deel uit van de politieraad. Creyelman is licentiaat Handelsingenieur van opleiding, gehuwd en vader van een zevenjarig zoontje. De ambities in de politiek zijn duidelijk, al blijft Creyelman diplomatisch.





"Elke lijsttrekker is kandidaat-burgemeester of zou toch minstens die ambitie moeten hebben. Maar Vlaams Belang is niet blind voor de realiteit", zegt hij. "Wij hebben wel de ambitie om na de verkiezingen mee te besturen. " (DND)