Controle op tonnageverbod 20 januari 2018

De politiezone Buggenhout/Lebbeke heeft gisteren een grondige controle gehouden met de focus op vrachtwagens en het respecteren van het tonnageverbod.





Positief

In de Kerkstraat in Buggenhout werden twee vrachtwagens gecontroleerd die in overtreding waren met het niet respecteren van de tonnagelimiet. De politie controleerde ook zeven bestelwagens. Een bestuurder blies positief en moest zijn rijbewijs voor zes uur inleveren.





(KBD)