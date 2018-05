Compostmeesters geven uitleg 26 mei 2018

De Vrijwillige Compostmeesters in Buggenhout staan vandaag klaar om uitleg te geven over thuiscomposteren. Hiervoor staat de demohoek voor thuiscomposteren open van 9 tot 12 uur. De compostmeesters geven er demonstraties en bieden ook tips en advies aan. De demohoek bevindt zich naast het containerpark, in de Bovendonkstraat in Buggenhout. Iedereen is er welkom. Info: composthoek@hotmail.com. (DND)