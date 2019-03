Complete make-over voor Krapstraat: fietspaden, wegversmallingen en veiligere kruispunten Nele Dooms

12 maart 2019

14u15 0 Buggenhout De Krapstraat in Buggenhout mag zich aan een complete make-over verwachten. Het wegen- en rioleringsproject wordt het grootste van deze legislatuur. De straat moet veiliger worden met degelijke fietspaden, wegversmallingen en betere kruispunten. Het ontwerp is klaar, de heraanleg wordt verwacht tegen 2021.

De Krapstraat vormt al jaren een drukke verbinding tussen Buggenhout en Opstal. Fietspaden zijn niet over het hele traject voorzien, en bestuurders durven er bovendien regelmatig te hard op het gaspedaal duwen. Ook de kruispunten zijn niet al te overzichtelijk. Het kruispunt Hoge Linde, van de Krapstraat met de Beukenstraat en de Hanenstraat, is nu een vrij verwarrende, kleine rotonde die nogal voor chaos durft zorgen als bestuurders tegelijk door willen rijden.

Een volledige herinrichting van de Krapstraat moet met al die moeilijkheden en verkeersonveiligheid komaf maken. Er wordt ook over het hele traject een gescheiden riolering voorzien, zodat afvalwater van omwonenden niet langer de omliggende grachten vervuild. “In het gebied tussen de Krapstraat, Beukenstraat en Kuipstraat, komen bovendien buffergrachten om overtollig regenwater op te vangen en zo wateroverlast in de toekomst te vermijden”, zegt schepen van Openbare Werken Geert Hermans (CD&V). “Nog een milieuvriendelijke maatregel is dat over het hele traject de huidige openbare verlichting wordt vernieuwd met ledlampen, die veel energiezuiniger zijn.”

Kruispunt volledig herinrichten

Het ontwerp voor de Krapstraat, van kruispunt Hoge Linde tot Dreef, voorziet een vernieuwing van de rijweg in asfalt. Beide kanten van de straat krijgen fietspaden, die ook in asfalt aangelegd worden. Langs het traject zijn diverse poorteffecten voorzien, die de weg versmallen en zo dienst doen als snelheidsremmers. Bij de make-over zijn ook zijstraten Breemstraat, Hofkwartier, Hofkwartierweg, Rauwenbos, een deel van Lindebos, Visgracht, de Dreef ter hoogte van de woningen, het deel van de Beukenstraat tussen Hoge linde en Kuipstraat en een deel Kuipstraat opgenomen. Die krijgen allemaal een wegdek, nieuwe nutsleidingen en verlichting.

Het kruispunt van de Hoge Linde, waar Krapstraat, Beukenstraat, Hauwerstraat en Hanenstraat op uitkomen, wordt volledig heringericht, zodat de verkeersveiligheid er verhoogt. “Het traject Hanenstraat-Beukenstraat wordt de hoofdas”, zegt Hermans. “Zo wijzigt de voorrangsregeling. Dat zal duidelijker zijn voor de bestuurders. De kleine rotonde verdwijnt. In de plaats wordt het hele kruispunt als een verhoogde verkeerstafel aangelegd, in okerkleurige asfalt.”

Het Buggenhoutse gemeentebestuur werkt voor dit project samen met Aquafin en watermaatschappij Farys. Die zullen het grootste deel van de kosten op zich nemen. De gemeente draagt de kosten van de aanleg van fietspaden, wegverfraaiingen en groenaanplantingen. Een voorontwerp is aan buurtbewoners voorgelegd, in afwachting van de opmaak van het definitieve plan. Daarna moeten nog een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd en een aannemer aangeduid. “De werken zijn normaal gezien voorzien in 2021 en 2022”, zegt Hermans.