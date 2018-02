Comedy-avond in Torenhof 03 februari 2018

De Nordic Bikers, een fietsteam dat deelneemt aan de '1.000 kilometer tegen kanker' organiseert morgen een Comedy-avond. Daarvoor nodigen de organisatoren stand-upcomedians Manu Moreau en Raf Coppens uit. De avond begint om 19.30 uur. Liefhebbers kunnen terecht in Zaal Torenhof, aan de Putweg in Opstal.





Toegangskaarten kosten 15 euro. De opbrengst gaat naar Kom op Tegen Kanker. Inschrijven kan via http://www.nordic.be/kotk. (DND)