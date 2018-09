Claevervelt start met groot ontbijt Nele Dooms

03 september 2018

13u13 1 Buggenhout In het Bijzonder Lager Onderwijs Claevervelt aan het Klaverveld in Buggenhout stonden de tafels gedekt voor een groot ontbijt.

De kinderen konden hun dag dus starten door de buik rond te eten. "Maar al dat lekkers moet ook de speurneus in hun wakker maken", zegt leerlingbegeleider Sigrid De Bruyn. "Naar analogie van het gelijknamige boek 'Waar is Wally' is ook onze school overspoeld met tientallen Wally's. Die moeten de kinderen in het hele gebouw zoeken. De Beste Speurneus krijgt na een spannende dag een prijs."