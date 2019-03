Circus in ’t Claevervelt Geert De Rycke

In PSBLO Claevervelt stond carnaval in het teken van circus. Vrolijke circusartiesten en gekke circusdieren trokken in stoet langs de school. “Onze school werd voor de gelegenheid omgetoverd in een heus circus. Studenten van de provinciale school voor Haartooi en Schoonheidszorgen uit Gent kwamen langs om onze leerlingen te schminken en om hen een nieuw kapsel aan te meten”, klinkt het bij het leerkrachtenteam. Eens iedereen netjes uitgedost was, stond er nog een circusvoorstelling op het programma en afsluiten deden ze in ’t Claevervelt met een bonte stoet. “We willen alle collega’s, juffen en meesters bedanken om er zo’n leuke dag van te maken waarop alleen lachende snoetjes te zien waren.”