Cheque voor goede doel dankzij garageverkoop 26 april 2018

De jaarlijkse garageverkoop, georganiseerd door CD&V, Gezinsbond, ACV, Pasar, Femma, KVLV en de milieuraad, heeft een mooi bedrag voor het goede doel opgeleverd. "Onder een stralende zon namen tweehonderd gezinnen deel aan onze vijfde garageverkoop", zegt Armand De Raadt. "Er waren ook heel wat kooplustigen op de been, al lag die opkomst wat lager dan vorige jaren. We zijn blij dat we ons steentje kunnen bijdragen" Vijf verenigingen krijgen elk een cheque van 500 euro: begeleidingscentrum Capelderij, vzw Avalon, het dagcentrum Eindelijk, Blijdorp en vzw Samen. (DND)