Chauffeur met rijverbod en enkelband probeert controle van politie te ontwijken Koen Baten

12 november 2018

De politie van Buggenhout/Lebbeke heeft afgelopen weekend een controle uitgevoerd op het gebruik van alcohol en drugs. In totaal werden 188 personen gecontroleerd op alcohol en drugs. Een van de bestuurders probeerde zich te onttrekken aan de controle, maar kon onderschept worden door een motorrijder van de politie. De betrokkene bleek te rijden zonder een rijbewijs, nadat het was ingetrokken en hij een verval tot sturen had gekregen in de rechtbank. De man was ook vrij onder voorwaarden en droeg een enkelband. Door deze overtreding heeft hij ook zijn voorwaarden geschonden. Het voertuig werd geklemd.

Verder bliezen ook nog twee bestuurders in de alarmfase en werd hun rijbewijs ingetrokken voor drie uur. Een bestuurder blies positief en moest zijn rijbewijs voor zes uur afgeven. Twee chauffeurs werden ook betrapt op het gsm-gebruik en kregen een onmiddellijke inning van 116 euro.

Tot slot werden er ook nog 653 voertuigen op snelheid gecontroleerd. Hiervan reden 58 bestuurders te hard. Een chauffeur mocht zelf zijn rijbewijs meteen inleveren voor 15 dagen.