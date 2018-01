Charles Stommels in de bloemetjes 31 januari 2018

Middenstand Opdorp Leeft (MOL) zette tijdens haar nieuwjaarsreceptie Opdorpenaar Charles Stommels in de bloemetjes. De man kreeg een fles champagne overhandigd voor zijn vrijwillige inzet voor het openbaar groen in Opdorp.





"Charles zet zich al jaren in om de bloemenperkjes rond de Dries te onderhouden", zegt voorzitter Erik Coppens. "Het gaat om het perkje aan de rotonde en dat rechtover het monument van de onbekende soldaat. Die inzet verdient een welgemeend dankjewel namens de hele gemeenschap van Opdorp."





(DND)