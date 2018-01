CD&V maakt namen kandidaten bekend 31 januari 2018

De Buggenhoutse CD&V heeft zopas de namen van haar kandidaten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in oktober bekendgemaakt.





Dat Pierre Claeys lijsttrekker en kandidaat-burgemeester is, was al langer bekend. Bovendien stappen verschillende NCD-verkozenen, de partij van burgemeester Tom Van Herreweghe die er nu mee ophoudt, over naar de CD&V. Het gaat om Nadine Sertijn, Geert Hermans, Geert Mannaert, Jan Stevens, Jonathan Van Dooren en Betty De Mul. De overige kandidaten zijn Bea Van Den Broeck, Rita De Maeyer, Linda Steps, Dorien Meskens, Sigrid Bertier, Marlowis Verest, Mieke Van Malderen, Yasmine De Bleser, François Suys, Dirk Stallaert, Dirk Van Mulders, Pol Verest, Kris Van Den Berge, Ronald Van Gemerde en Ivan De Boom. Voorzitter Armand De Raedt benadrukt dat de nationale verkiezingsslogan 'De weg vooruit' zeker van toepassing is op Buggenhout. "We kiezen voor het verbinden van mensen en een Buggenhout waar iedereen mee is", stelt hij. "We gaan voor 'zorgen voor jezelf en voor elkaar', buurten waarin je jezelf kan zijn en je buren kent en voor veilige en leefbare wijken."





