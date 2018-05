CD&V legt huisbezoeken af 29 mei 2018

02u40 0

De CD&V van Buggenhout is van plan om de komende maanden een pak huisbezoeken af te leggen.





De kandidaten bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen willen zoveel mogelijk gezinnen bezoeken. De partij gaat voor niet minder dan 6.500 huisbezoeken. "We streven ernaar om elk huis in Opdorp, in Opstal, in Buggenhout-centrum en in den Briel te bezoeken", zegt CD&V-voorzitter Armand De Raedt. "Een huisbezoek is immers een ideale basis voor een goede relatie met de kiezer. We willen graag wederzijds vertrouwen creëren. Eerder organiseerden we al zeven verschillende dialoogmomenten om te polsen naar wat leeft bij de inwoners van Buggenhout en wat hun verzuchtingen en voorstellen voor een beter Buggenhout zijn. Met die resultaten zijn we al volop aan de slag voor ons verkiezingsprogramma. Maar ook de info die we uit de huisbezoeken krijgen, zullen we daarvoor gebruiken. Via de huisbezoeken kunnen er voor de problemen van alle dag nuances worden gevonden, oplossingen worden besproken en eventuele beleidsmaatregelen worden verfijnd."





(DND)