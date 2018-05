CD&V geeft overgestapte NCD'ers prominente plaatsen 19 mei 2018

02u33 0 Buggenhout Wat iedereen al wel vermoedde, wordt nu officieel bevestigd. De NCD'ers die overstappen naar de huidige oppositiepartij CD&V, krijgen een prominente plaats.

Het is al langer bekend dat diverse NCD-mandatarissen de overstap maken naar CD&V. Hun overstap betekent het afscheid van burgemeester Tom Van Herreweghe en het einde van NCD. Geruchten gingen al langer dat wie de overstap maakt, niet voor het eerst het beste plaatsje op de CD&V-lijst ging. OCMW-raadslid Bea van den Broeck stond bij de vorige verkiezingen nog op de tweede plaats voor CD&V, maar verschuift naar plaats zes. De tweede plaats is voor Nadine Sertijn. De derde paats is ook al voor een gewezen NCD'er, Geert Hermans. Na CD&V-getrouwe François Suys, staat NCD'er Geert Mannaert op de vijfde plaats. "Er werd bewust gekozen voor een ervaren top vijf in de linker kolom en een top vijf met jeugd in de rechter kolom", klinkt het bij CD&V. Maar ook bij die jongeren doet zich eenzelfde trend voor. Jonathan Van Dooren, nu nog NCD-raadslid, staat bovenaan, gevolgd door CD&V'ster Dorien Meskens op plaats 14. Pierre Claeys, huidig CD&V-gemeenteraadslid, was eerder al aangeduid als lijsttrekker. Lijstduwer aan de linkerkant is CD&V-secretaris Ronald van Gemerde. Op het einde van de lijst is dat Dirk Stallaert. Jan Stevens, ook NCD, krijgt plaats 8. Rita De Maeyer, Linda Steps, Dirk Van Mulders, Bettie De Mul, Mieke Van Malderen, Yasmine De Bleser, Lien De Pauw, Sigrid Bertier, Pol Verest, Kris Van Den Berge, Marie Louise Verest en Ivan De Boom vervolledigen de lijst. (DND)





