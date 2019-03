Cantico brengt passieconcert in kerk Nele Dooms

20 maart 2019

Het Buggenhoutse koor Cantico brengt op zaterdag 23 maart een Passieconcert. Als locatie kozen de zangers de kerk van Opdorp uit. “Eigenlijk brengen we normaal gezien moderne koormuziek”, zegt dirigent Maarten Vergauwen. “We zijn daar overigens ook heel straf in. Cantico staat, sinds de provinciale koortoernooien van 2016, geklasseerd in de categorie Uitmuntendheid. Maar het was al lang een droom van mij om ook eens een passieconcert te organiseren. Dat is er nu eindelijk van gekomen.” Cantico zal een programma met muziek rond de passieperiode, het lijdensverhaal van Christus, brengen. De zangers kozen enkele pareltjes uit, zoals koralen van Bach, cantates van D. Buxtehude en The Crucifixion van J. Stainer. “Het thema van offer, lijden, dood maar ook mededogen, vergeving, dankbaarheid en hoop heeft een grote impact gehad op onze Westerse beschaving en inspireerde veel componisten door de eeuwen heen”, klinkt het. Professionele muzikanten zorgen voor ondersteuning. “We laten ons begeleiden door het InHeRiNi strijkkwartet, organist Stefaan De Roeck”, zegt Vergauwen. “Tenor Lars Corijn neemt de solo’s voor zijn rekening.” Het Passieconcert begint om 20 uur. In de knusse Sint-Amanduskerk van Opdorp leent de akoestiek zich perfect voor deze muziek. Toegangskaarten kosten 12 euro. Info en reservatie: reservatie@cantico.be of www.cantico.be.