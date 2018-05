Camping Cosmos houdt turbofuiven tussen voetbalwedstrijden 12 mei 2018

02u30 0 Buggenhout Een voetbaltornooi onderbroken door turbofuiven. Dat is het Camping Cosmos-festival van voetbalcub Eendracht Buggenhout. "Hoe marginaler gekleed, hoe beter", klinkt het.

Eendracht Buggenhout houdt er al jaren de traditie op na om het seizoen af te sluiten met een tornooi van wedstrijdjes van vijf tegen vijf. "We wilden de sleur doorbreken en zochten een manier om ons tornooi wat extra elan te geven", zegt Ruben Bourgeois. "Zo is vorig jaar Camping Cosmos geboren. Het was meteen een succes."





Het voetbaltornooi wordt op regelmatige tijdstippen stilgelegd en dan barst een turbofuif los. "Een halfuur alles geven, met special acts en confettikanonnen en alles erop en eraan", zegt Gert Saerens. "Daarna gaan de wedstrijden weer door. Na het tornooi volgt vanaf 21 uur een grote fuif tot de vroege uurtjes."





Iedereen moet verkleed komen. "De outfit moet binnen het thema Camping Cosmos passen. Hoe marginaler hoe beter", zegt Mathias Vanderbrugge. "Dat de bezoekers de marcellekes en pruiken maar boven halen. Twee jaar geleden schreven voor een eerste keer 32 ploegen in. Een jaar later waren dat er 48 en dit jaar zijn het er al 64. We zijn heel blij met dit succes."





De organisatoren willen met Camping Cosmos vooral voor amusement zorgen en Opstal als feestgemeente op de kaart zetten. "Het plezier gaat boven de competitie", klinkt het.





Camping Cosmos vindt plaats op zaterdag 12 mei, vanaf 12 uur aan de Dreef in Opstal. Info en tickets: www.campingcosmos.be. (DND)