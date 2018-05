Camerata Productions op zoek naar jong bloed 08 mei 2018

Camerata Productions uit Buggenhout, dat de voorbije jaren al verschillende unieke, culturele spektakels in de bosgemeente organiseerde, gaat op zoek naar "jong bloed". De organisatie zoekt een Creatieve Junior. "Die moet de groep versterken met superveel leuke en toffe ideeën om in de toekomst te realiseren en producties nog te verbeteren", zegt Stijn De Wolf. "Jong geweld van minstens zestien jaar is super welkom." Camerata Productions werkt momenteel volop aan een groot openlucht massaspektakel "Karmeliet". Daar zullen honderden figuranten aan deelnemen. Het domein van het Kasteel van Opdorp wordt uniek decor voor deze productie, dat de geschiedenis van het ontstaan van het Dendermonds-Buggenhoutse bier Karmeliet vertelt. Info: www.camerata-productions.be. (DND)