Camerata Productions kiest voor Broadway Nele Dooms

14 februari 2019

De creatievelingen van Camerata Productions uit Buggenhout zijn gestart met de voorbereidingen van een volgende productie. Na het meer dan geslaagde openlucht totaalspektakel “Karmeliet” de voorbije zomer op het kasteeldomein in Opdorp, trekt het gezelschap nu de kaart van de Broadway-musicals. “We zijn bijzonder enthousiast te kunnen aankondigen dat we eind dit jaar een concert met de muziek van Miss Saigon zullen brengen”, zegt Stijn De Wolf van Camerata Productions. “De wondermooie muziek van Claude-Michel Schönberg en Alain Boublil zal klinken op een manier zoals ze die in Buggenhout nooit eerder ervaren hebben.” Camerata Productions gaat nu op zoek naar enthousiastelingen die willen meewerken. Wie zin heeft om aan deze productie deel te nemen als (solo-)zanger of muzikant, kan mailen naar info@camerata-productions.be.