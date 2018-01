Café Vierhuizen steunt goed doel 02u47 0 Foto Geert De Rycke

Cafébaas Kris De Cock en de klanten van café Vierhuizen in Buggenhout tonen hun goed hart. Zij hebben een cheque klaar van 445 euro voor het goede doel. Om dat bedrag bij elkaar te vergaren, konden klanten in het café plaatjes aanvragen in ruil voor een vrije bijdrage. Gelegenheids-dj was Hans De Leeuw. "In totaal hebben ze toch een mooie som bij elkaar gekregen", zeggen Nina Cops, Steven Creyelman en Wim Parijs, stuwende krachten achter de actie. "Die schenken we aan Huizen van Vlaamse Solidariteit. Daar helpen ze Vlamingen die het minder breed hebben, met onder andere de bedeling van voedselpaketten maar ook praktische hulp bij bijvoorbeeld verhuizen." Luc Vermeulen van Huizen van Vlaamse Solidariteit kwam de cheque persoonlijk in ontvangst nemen.





(DND)