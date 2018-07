Buurvrouw verwittigt politie nadat ze deur ziet open staan. Koen Baten

17 juli 2018

De politie van Buggenhout/Lebbeke kreeg in de nacht van maandag op dinsdag een oproep vanuit de Leemputten over verdachte feiten die zich afspeelden aan een woning. De feiten vonden plaats rond 01.30 's nachts. Een interventieploeg gaat ter plaatse en spreekt er de buurvrouw aan die gebeld had. Zij vertelde de politie dat de deur van haar buren open staat. Hierop doet de politie een controle rond de woning, waarbij de eigenaar plots wakker wordt. De eigenares komt ook naar beneden en vertelde aan de politie dat ze waarschijnlijk de deur niet goed had afgesloten en dat ze door de wind was open gewaaid.