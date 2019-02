Buren Nieuwstad vieren feest Nele Dooms

21 februari 2019

15u24

De bewoners van Nieuwstad in Opdorp bliezen verzamelen. “Ze waren welkom op een late nieuwjaarsdrink van ons buurtcomité”, zegt Ronald Van Gemerde. “Ondertussen is dit gebeuren al elf jaar een traditie. Deze keer verzamelden we in de chalet van één van de buren.” De burenborrel wordt altijd goed bezocht. Met een hapje en drankje bij de hand, genieten de bewoners ervan met elkaar bij te praten. “Het is altijd plezant om verhalen te horen van vroeger en nu”, zegt Van Gemerde. “Er worden ook altijd veel herinneringen opgehaald. We mochten overigens ook twee nieuwe buren welkom heten. Dit was een mooie gelegenheid om met elkaar kennis te maken.”