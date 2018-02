Buren Hofstee vieren feest 02 februari 2018

De buren van de Hofstee in Opdorp zochten elkaar op voor een leuk feestje. Ze verzamelden op de terreinen van Dakwerken Maes in de Vierbunderstraat. Het is ondertussen traditie dat dit elk jaar bij het begin van een nieuw jaar gebeurt. "Het idee ontstond om buurtbewoners wat dichter bij elkaar te brengen", zegt Dirk Maes. "En hoe kan je elkaar beter leren kennen dan tijdens een gezellige receptie, met een hapje en een drankje. In gemoedelijke sfeer praten buren hier bij en dat valt erg goed in de smaak."





(DND)