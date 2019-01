Buren Hofstee klinken op nieuwe jaar Nele Dooms

28 januari 2019

De buren van de Hofstee in Opdorp bliezen verzamelen om te klinken op het nieuwe jaar. Dat gebeurde in de gebouwen van Dakwerken Maes, op de hoek van de Vierbunderstraat met Hofstee. Het is ondertussen een jaarlijkse gewoonte geworden dat de buren samen komen. “We vieren met zelfgemaakte hapjes en soep en een glaasje cava”, zegt Dirk Maes. “Dit initiatief is ooit opgestart om de buren dichter bij elkaar te brengen. En dat werkt echt. Ondertussen is dit één van de tofste straten van Opdorp waar de bewoners allemaal erg met elkaar begaan zijn.”