Buren Diepmeerstraat vieren feest 27 januari 2018

De buren van de Diepmeerstraat in Buggenhout vierden feest. Dat deden ze in de loods van Dakwerken Steve Hermans in de straat. "Het is ondertussen traditie dat we het hier kort na nieuwjaar gezellig maken", zegt Ward Vranken. "Er zijn dessertjes en soep. Maar belangrijkste is de leuke babbels die buren hier met elkaar kunnen hebben. Zo leren we elkaar beter kennen." Voor de gelegenheid werden tijdens deze editie allemaal beelden van Google Streetview tegen de muur omhoog gehangen, zodat iedereen kon tonen waar hij precies woont. Een zestigtal bewoners woonden het straatfeest bij.





