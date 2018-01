Buggenhout schakelt over op led-technologie GEMEENTE VERVANGT BIJNA 2.000 STRAATLAMPEN NELE DOOMS

02u37 0 Foto Geert De Rycke Deze straatlampen in de Kamerstraat worden binnenkort vervangen door led-verlichting. Buggenhout Heel Buggenhout krijgt led-verlichting. Het gemeentebestuur sluit daarvoor een akkoord met distributienetbeheerder Intergem. Die neemt alle verlichtingspalen, armaturen en verlichtingstoestellen over voor een symbolische euro. In ruil investeert Intergem versneld in led-technologie. Bijna tweeduizend lampen worden vervangen.

Intergem is nu al eigenaar van de distributienetten, zowel de ondergrondse als bovengrondse kabels. In totaal telt Buggenhout 1.896 straatlampen. 75 procent ervan is tussen de twaalf en zeventien jaar oud en dus aan vernieuwing toe. Bovendien slorpt de jaarlijkse energiefactuur voor openbare verlichting telkens een forse hap uit het gemeentebudget op. Omdat led-verlichting milieuvriendelijker én energiezuiniger is, zullen alle Buggenhoutse lampen daarmee vervangen worden. "Bedoeling is om in tien jaar tijd alle straatlampen te vervangen door veilige, duurzame en milieuvriendelijke led-verlichting", zegt schepen van Milieu en Openbare Werken Geert Hermans (NCD). "Elk jaar moet daarvoor tien procent van het totale lampenbestand vervangen worden. Maar het huidige investeringsritme van de gemeente is te traag om die omschakeling tijdig te realiseren. Net daarom is er nu de samenwerking met Intergem."





Ultramodern

De ultramoderne led-lampen bieden drie voordelen. "De verbruiksfactuur daalt", zegt Hermans. "De veiligheid verhoogt. En dit is goed voor het milieu. Met led tekenen we een jaarlijkse daling van de CO2-uitstoot met 10.686 kg op. Daarmee halen we meteen de klimaatdoelstellingen. Bovendien kunnen we met led-verlichting 's nachts na 23 uur ook dimmen. Dat is dan weer goed tegen lichtpolutie." De nieuwe led-verlichting zal voor betere zichtbaarheid in de Buggenhoutse straten zorgen. "Momenteel brandt er in diverse straten slechts één op twee verlichtingspalen", legt Hermans uit.





Besparing

"Dit veroorzaakt op bepaalde plaatsen zwarte, donkere vlekken in het straatbeeld. Met de omschakeling krijgen alle palen led-verlichting. Dat zorgt voor een uniforme en continue verlichting doorheen de straat. Het zicht zal voor alle weggebruikers zo aanzienlijk verbeteren. En dit zal op zijn beurt het aantal ongevallen doen dalen. We kiezen overigens voor wit licht in de dorpskernen en voor goudgeel licht op de landelijke wegen."Het gemeentebestuur betaalt Intergem een gebruiksvergoeding die overeenkomt met de besparing op de energiefactuur en de jaarlijkse vervangingsinvesteringen. "Zo heeft deze operatie geen extra financiële gevolgen voor het gemeentebudget de eerste tien jaar", zegt Hermans.





"Daarna is het resultaat alleen gunstig. De openbare verlichting zal ons telkens minder geld kosten. In 2019 zal de besparing op de energiefactuur 9.212 euro bedragen, in 2020 18.425 euro en in 2028 liefst 82.910 euro. Vanaf dan zal Buggenhout volledig overgeschakeld zijn op led-verlichting", besluit de schepen.