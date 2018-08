Buggenhout eert oorlogsheld Kamiel Van Belle met opening nieuw plein Naast ruime parking ook plaats voor fontein, speelboot en groen Nele Dooms

24 augustus 2018

11u00 1 Buggenhout In aanwezigheid van de nabestaanden van Kamiel Van Belle, werd vrijdag het plein ingehuldigd dat voortaan de naam van de Buggenhoutse oorlogsheld draagt. Naast een ruime parking biedt de site ook plaats aan een fontein, een speelboot en groen.

Nadat het gemeentebestuur de tuin van Huize Seghers gekocht had, werd er maandenlang gewerkt op het terrein achter de kerk. "Het was al lang duidelijk dat we een site met zo'n potentieel — pal in het centrum en vlak bij ons Administratief Centrum en rusthuis — niet uit handen mochten laten glippen", zegt burgemeester Tom Van Herreweghe (NCD). "We hebben in dit dossier de nodige moeilijkheden moeten overwinnen, maar ik ben blij dat Buggenhout nu over een mooi afgewerkt parkeerterrein beschikt."

De aanleg liep enige vertraging op omdat er tijdens een archeologisch onderzoek oude graven aan de kerk ontdekt werden. "Bovendien bleken er vleermuizen op de zolder van de kerk te huizen", aldus Van Herreweghe. "Hierdoor moesten we de geplande accentverlichting aan de achterzijde van de kerk achterwege laten."

Het nieuwe plein moet "mensen de kans geven om samen te komen" en is "een meerwaarde voor het centrum". Zo biedt de site 74 extra parkeerplaatsen in de dorpskern. Ook een overdekte fietsenstalling is voorzien, net als haagjes en ander groen langs de rand van het terrein. "Zo blijft het plein zelf helemaal open en kan het niet alleen als parking, maar ook als locatie voor kleine events in openlucht gebruikt worden", zegt Van Herreweghe. En kinderen krijgen er meteen een extraatje bij: een speeltoestel in de vorm van een boot.

Het plein kreeg de naam van Kamiel Van Belle, wiens geboortehuis er stond. De Buggenhoutenaar, geboren in 1879, staat gekend als oorlogsheld. "Tijdens de Eerste Wereldoorlog bediende hij dagelijks het sluizencomplex om de IJzervlakte onder water te zetten, om zo de Duitsers tegen te houden", vertelt schepen Wim Mommaers (N-VA). "Van oktober 1914 tot mei 1915 hield hij dat dagelijks vol. Met gevaar voor eigen leven, want de sluizen bedienen, was een heel riskante operatie. Door dit plein naar hem te vernoemen, willen we hulde brengen aan deze belangrijke man."

Voor de nabestaanden van Kamiel Van Belle was de opening van het plein een emotioneel moment. Zijn oudste kleinkind en naamgenoot van Kamiel, intussen zelf negentig jaar, kreeg de eer om de fontein aan het plein te activeren. Kleinzoon Cyriel Van Belle (74) mocht de gedenkplaat onthullen. "Dit is een heel mooi moment voor ons", vertelt Kamiel. "Ik heb nog heel veel herinneringen aan mijn opa. Hij was een doodbrave mens, maar was voor niets of niemand bang. Het is dankzij hem dat we hier nog Nederlands spreken. Als nabestaanden zijn we heel dankbaar dat Buggenhout dit plein naar hem vernoemt. En we voelen ons heel fier."