Bruggeman lijsttrekker provinciale Open Vld-lijst 06 juli 2018

02u54 0

De lijst van Open Vld voor de verkiezingen van de provincieraad in het kiesdistrict Dendermonde-Sint-Niklaas is klaar. Hilde Bruggeman uit Buggenhout, momenteel gedeputeerde bij de provincie, is lijsttrekker. Andere streekgenoten op de lijst zijn Geert Roosenboom (45), schepen in Zele op de zesde plaats, en Freya Saeys (34), Vlaams Volksvertegenwoordiger uit Lebbeke op 10. Karel De Gucht uit Berlare, Minister van Staat, zal de elfde plaats op de provinciale Open Vld-lijst bekleden. Andere kandidaten komen uit Wichelen, Sint-Niklaas, Stekene, Lokeren en Temse. "Het team bestaat uit een mix van van kandidaten met bestuurservaring tot jeugdige enthousiastelingen", zegt Bruggeman. (DND)