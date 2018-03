Bruggeman lijsstrekker voor provincie 03 maart 2018

02u37 0

Hilde Bruggeman (49) uit Buggenhout, gedeputeerde bij de provincie, wordt bij de komende verkiezinge lijsttrekker voor Open Vld voor de provincie. Ze zal opkomen in de regio Dendermonde - Sint-Niklaas. Bruggeman zetelt sinds 2000 in de provincieraad. In 2007 werd ze gedeputeerde bevoegd voor Sport, Personeel, Ruimtelijke Vergunningen en Patrimonium. Ook in 2012 was ze lijsttrekker voor het kanton Dendermonde-Wetteren. Door de inkrimping van de provinciale bevoegdheden en het verminderen van het aantal raadsleden komt er ook een herindeling van de kiesdistricten. (DND)