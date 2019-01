Brievenbus aan Dries blijft bestaan Nele Dooms

23 januari 2019

14u11 0 Buggenhout De brievenbus van BPost aan de Dries in Opdorp blijft bestaan. Er was al een petitie opgestart om het verdwijnen van deze postbus tegen te gaan. Maar de actie blijkt niet meer nodig, want alles draait om een vergissing. BPost was niet van plan om de brievenbus weg te halen, maar markeerde verkeerdelijk van wel.

Inwoners van Opdorp merkten het begin januari op. Aan de brievenbus aan de Dries was een sticker aangebracht die meedeelde dat de postbus zou verdwijnen. Seniorenvereniging Okra trok aan de alarmbel en startte een petitie. “Het is de enige brievenbus die het dorp nog heeft. Ze moet blijven, want niet iedereen is even mobiel om zich verder te verplaatsen om een brief te posten”, klonk het bij de vereniging.

Die petitie leverde ondertussen tientallen handtekeningen op. Ook het gemeentebestuur schreef een brief naar Bpost met de vraag de postbus te behouden. “Uiteindelijk blijkt het allemaal om een vergissing te gaan”, zegt schepen Geert Mannaert (CD&V). “Hoewel er een bericht aan de postbus was aangebracht, stond ze wel niet tussen de lijst die de gemeente ontving van te verdwijnen bussen. BPost gaf ondertussen zelf aan dat de markering op een misverstand berustte. De actie van Okra is alleszins toch niet voor niets geweest. Zo weet BPost nog eens zeker dat de brievenbus aan de Dries belangrijk is.”

Bij Okra klinkt nog een extra woordje van dank aan iedereen die de actie en de petitie steunde. “Er waren heel veel handtekeningen en veel spontane positieve reacties”, zegt Johan Willaert. “Het was hartverwarmend om deze actie in onze meer en meer gedigitaliseerde wereld toch te kunnen realiseren. En dat de brievenbus blijft is natuurlijk erg goed nieuws.”

In Buggenhout zijn wel vier brievenbussen die over afzienbare tijd wel verdwijnen. Het gaat om de postbussen aan de Eikendreef, de Kerkstraat, Mosten en de Otto De Maeyerstraat.