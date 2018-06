Brandwacht aan WK-voetbaldorp op Dries 28 juni 2018

Er wordt vanavond een brandwacht voorzien aan het WK-voetbaldorp op de Dries. Daar is de aanhoudende droogte en het warme weer de aanleiding van. "Omdat het al dagenlang niet geregend heeft en de temperaturen oplopen, is het gras op de Dries dor en droog", zegt Erik Coppens van Middenstand Opdorp Leeft (MOL), die alle matchen van de Rode Duivels op groot scherm uitzendt. "We verwachten meer dan 2.000 bezoekers om naar de match van België tegen Engeland te kijken. Daarbij willen we geen risico lopen en dus hebben we het schepencollege het mogelijke brandgevaar op de Dries gemeld." Het schepencollege heeft de brandweer om extra aandacht gevraagd. Het korps heeft toegezegd om met een autopomp en vier mensen aanwezig te zijn tijdens de wedstrijd. "We vragen bezoekers ook om uiterst voorzichtig te zijn met sigaretten", zegt Coppens. (DND)