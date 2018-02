Brandje door kookpot op vuur 02 februari 2018

Op de Provincialebaan op de grens tussen Dendermonde en Buggenhout ontstond gisterenavond een kleine brand in de keuken van een woning. Naast de winkel van Selexion had de eigenaar een pot op het vuur gezet, maar was hij deze even uit het oog verloren. Na een tijdje ging de rookmelder af en merkten de buren rookontwikkeling in de woning hiernaast. De brandweer van Buggenhout kwam snel ter plaatse maar hoefde niet te blussen. "Het was voldoende om een deken over de kookpot te gooien. Er was wel lichte rookschade, maar dit bleef zeer beperkt", aldus commandan Chris Van Weyenberg. Niemand raakte gewond. De woning werd verlucht. (KBD)