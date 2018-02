Brandje door elektrisch vuur 23 februari 2018

In Dullaard in Buggenhout is in de nacht van woensdag op donderdag een kleine brand ontstaan in een appartement.





Een elektrisch vuurtje had er rond 3 uur vuur gevat en zorgde voor wat rookontwikkeling in het appartement. De bewoners werden gewekt door hun rookdetector en konden de woning tijdig verlaten.





Schade bleef beperkt

Een alerte buurtbewoner, die nog brandweerman is geweest, kon het elektrisch vuurtje van de muur verwijderen en naar buiten brengen. De schade bleef erg beperkt.





De brandweer werd verwittigd, maar moest niet meer blussen. Ze zorgden enkel voor wat verluchting. Niemand raakte gewond. (KBD)