Brand uitgebroken nadat karton klem raakt in machine bij DS Smith Packaging Koen Baten

18 april 2019

23u29 8

Bij DS Smith packaging in de Beukenstraat in Buggenhout is donderdagavond brand uitgebroken aan één van de machines. Er raakte een lading karton klem in de machine waardoor er een rookontwikkeling ontstond. De werknemers handelden zeer snel en verwittigden onmiddellijk de brandweer. Bij aankomst waren de grootste problemen al onder controle. De brandweer moest nablussen om de machine af te koelen. Er vielen geen gewonden en de schade aan de machine bleef beperkt. Er werd nog een grondige controle gedaan van de machine door de brandweer.

De fabriek kon gewoon verder werken.