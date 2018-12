Bouw nieuwe brandweerkazerne officieel van start Nele Dooms

15 december 2018

17u01 0 Buggenhout Burgemeester Tom Van Herreweghe en weduwe Vincke die samen de graafmachine bedienen. Zo is zaterdagvoormiddag officieel het startschot gegeven voor de bouw van een nieuwe brandweerkazerne aan de Kerkhofstraat in Buggenhout. Na jarenlange krappe en versleten behuizing wacht het brandweerkorps daar een modern complex met ruimte voor acht voertuigen.

Het is één van de laatste wapenfeiten voor Tom Van Herreweghe als burgemeester van Buggenhout en dat maakte het voor hem naar eigen zeggen tot “een heel bijzonder moment”. “Ik ben blij dat ik deze eerste ‘spadesteek’ nog mag meemaken als burgemeester”, zegt hij. “Er is dan ook heel wat jaren heel intensief aan dit dossier gewerkt. De nood aan een brandweerkazerne was meer dan duidelijk. De huidige kazerne aan het Stationsplein is tot de naad versleten en er is te weinig plaats. Een adequaat korps dat al jaren zo gedreven werkt, gedisciplineerd en getraind, verdient beter dan dat.”

Met de nieuwe brandweerkazerne mogen de Buggenhoutse brandweermannen zich aan een pak meer comfort verwachten. Naast de voertuigenhal, krijgt het gelijkvloers ook voldoende kleedruimte met aparte lokalen voor mannen en vrouwen. “Bedoeling is dat de brandweerlui bij een oproep hun wagen aan de achterzijde parkeren en met een badge de kazerne binnengaan. Ze komen dan meteen in de kleedruimte, trekken hun outfit aan en lopen vervolgens door naar de brandweerwagens om uit te rukken”, zegt Van Herreweghe. “Het wordt dus veel gemakkelijker in de nieuwe kazerne, zodat de brandweerlui bij een oproep nog sneller zullen kunnen uitrukken.”

Het complex zelf zal 1.200 vierkante meter groot zijn. Op een eerste verdieping zijn vergader- en leslokalen, ontspanningsruimte en eetzaal en een klein buitenterras voorzien. De voorgevel krijgt een heel open structuur, met veel glas en geperforeerd staal, zodat de voertuigen altijd te zien zijn. Het korps beschikt momenteel over zeven voertuigen, maar een achtste is op komst en ook dat zal dus de nodige plaats hebben. Rond de kazerne komen parking, een oefenterrein en een bufferbekken voor regenwater.

De nieuwe kazerne zal de naam van gewezen brandweercommandant Paul Vincke dragen. Die kwam om het leven bij de grote brand in het bedrijf Ontex in maart 1990 toen hij vermoedde dat er nog een arbeider in de vlammenzee verbleef en die wilde redden. Voor zijn weduwe Paula was de “eerste spadesteek” een bijzonder moment. Zij mocht samen met burgemeester Van Herreweghe de graafmachine bedienen om de eerste grondwerken voor de start van de bouw uit te voeren.

De start van de werken vieren gebeurde zaterdag met preisoep in de huidige kazerne. “De akker waar de nieuwe kazerne komt, was voorheen een groot preiveld”, legt Van Herreweghe uit. “Toen de brandweermannen jaren geleden eisten om meer spoed te zetten achter een nieuw onderkomen, stelden ze voor hun Sint-Barbara viering een hele menu met prei samen. Toen werd afgesproken dat bij de eerste steenlegging preisoep geserveerd zouden worden. We voegen de daad bij het woord.”

De nieuwbouw kost 1,6 miljoen euro.