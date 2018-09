Bouw brandweerkazerne start nog dit jaar Nele Dooms

13u44 0 Buggenhout De bouw van de nieuwe brandweerkazerne in Buggenhout zal nog dit jaar starten.

Dat verwacht burgemeester Tom Van Herreweghe (NCD), die hiermee één van zijn laatste projecten als burgemeester in voege ziet gaan. Er zijn jaren over gegaan om tot een nieuwbouwproject te komen, maar het dossier zit nu in een eindfase. "De aanbestedingsprocedure leverde zes kandidaat-aannemers op", zegt Van Herreweghe. "Die worden nu beoordeeld om de meest geschikte te vinden. Meteen daarna kunnen de werken starten. De prijzen van de offertes lagen alvast in de lijn van de ramingen, dus ik verwacht geen moeilijkheden of vertragingen. Liefst zie ik de eerste spade nog dit jaar in de grond gaan." Een nieuwe brandweerkazerne in Buggenhout komt er geen dag te vroeg. De huidige aan het Stationsplein is versleten en te klein is. De nieuwbouw komt aan de Kerkhofstraat. Het wordt een complex van 1.200 vierkante meter groot gebouwd, met daarrond parking en een oefenterrein. In het gebouw is ruimte voor acht brandweervoertuigen. Het gelijkvloers krijgt ook voldoende kleedruimte met aparte lokalen voor mannen en vrouwen. Op een eerste verdieping zijn vergader- en leslokalen, ontspanningsruimte en eetzaal en zelfs een klein buitenterras voorzien. De voorgevel krijgt een heel open structuur, met veel glas en geperforeerd staal. De nieuwbouw zal 1,6 miljoen euro kosten.