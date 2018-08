Bosgemeente bruist tijdens Septemberkermis Nele Dooms

27 augustus 2018

14u43 0 Buggenhout Buggenhout moet het komende gemeente weer een bruisende gemeente zijn. De jaarlijkse Septemberkermis staat op de agenda. Het gemeentebestuur zorgt opnieuw voor tal van live optredens.

Op zaterdag 1 september staan om 15 uur de Ghost Rockers op het podium. Om 19 uur verzorgt Mama's Jasje een optreden. En om 22.15 uur sluit Rob De Nijs de dag af. Op zondag 2 september luistert de jeugdwerking van muziekmaatschappij 't Muziek een concert op. Dat gebeurt om 17.30 uur. Om 18 uur treedt 't Muziek zelf op. En om 20.30 uur is het de beurt aan Belle Perez. Voor de gelegenheid wordt het hele kerkplein overkapt, zodat genieten van de optredens ook kan bij regenweer. De toegang is gratis en iedereen is welkom.