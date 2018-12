Boost aan vrijwilligerswerking Nele Dooms

15 december 2018

17u46 0 Buggenhout De vrijwilligerswerking in Buggenhout krijgt een boost. Het gemeentebestuur stapt mee in het project “Give a Day”. Een app moet vrijwilligers en organisaties die er nood aan hebben online met elkaar in contact brengen

Buggenhout beschikt al langer over een vrijwilligerspunt. Dat heeft onderdak in de bibliotheek. “We merkten echter dat dit initiatief nog niet zo goed gekend is en dat de drempel ervan nogal hoog ligt om een afspraak te maken of naar de bib te komen”, zegt schepen Jan Jacobs (N-VA). “Daarom nemen we nu actie om dit te verbeteren.”

De gemeente schakelt een versnelling hoger door toetreding tot het digitale platform “Give a Day”. “Dat is ontstaan in 2015 tijdens de vluchtelingencrisis”, legt Jacobs uit. “Een groep enthousiaste vrijwilligers ontwikkelde een app om nog meer en beter aan vrijwilligerswerk te kunnen doen. De databank brengt vrijwilligers, organisaties en vrijwilligersnoden samen op één online plek. Vrijwilligers kunnen op de website op zoek gaan naar vacatures die hen interesseren, organisaties kunnen vrijwilligers zoeken. Vraag en aanbod worden zo geoptimaliseerd. Dat kan er voor zorgen dat organisaties niet altijd op hetzelfde gekende netwerk beroep moeten doen, maar meer vrijwilligers vinden om hun schouders onder een project te zetten.

De app moet vanaf volgend jaar actief zijn om het vrijwilligerspunt voort uit te bouwen. De gemeente trekt hier een jaarlijks budget van 4.000 euro voor uit.