Boete voor hardleerse chauffeur 07 maart 2018

Bart D. beging op 2 mei 2017 een zware snelheidsovertreding in de Beukenstraat in Buggenhout. De man werd er geflitst aan 72 kilometer per uur terwijl er slechts 50 toegelaten was. De chauffeur was zeker niet aan zijn proefstuk toe, want had al 20 voorgaande veroordelingen opgelopen in de politierechtbank. Bij de laatste veroordeling enkele maanden voordien, kreeg de beklaagde zelfs een levenslange rijongeschiktheid opgelegd. Omdat er verzet werd aangetekend is tegen dat vonnis, is er nog geen sprake van het negeren van een rijverbod. Voor de snelheidsovertreding kreeg de man een boete opgelegd van 480 euro. (KBD)