Boete en rijverbod voor hallucinante overtredingen 02 juni 2018

02u37 0 Buggenhout Ibrahim A. moest normaal gisteren met zijn neef in de politierechtbank verschijnen voor een reeks overtredingen in Lebbeke en Buggenhout.

De neef, die momenteel in voorhechtenis zit voor een andere zaak in de gevangenis van Mechelen, weigerde echter om voor de rechtbank te verschijnen en liet dus verstek gaan. De feiten werden allemaal gepleegd door de neef die niet verschenen is. Dat bevestigde hij ook eerder in sms-berichten aan zijn tante. Ibrahim A., was enkel de huurder van de wagen en stond op zijn naam. De feiten waren bijzonder opmerkelijk. "Over een traject van maar liefst zes kilometer lang, dat begon op de Lindelaan in Lebbeke en eindigde op Terkamerveld in Buggenhout, volgde een wilde achtervolging door de politie", zet het openbaar ministerie uiteen. "Hierbij bracht hij fietsers en voetgangers in gevaar, stak hij kruispunten over langs de linkerkant van de rijbaan, negeerde hij de rode lichten aan een overweg,...", klinkt het. Politierechter Peter D'hondt fronste de wenkbrauwen. "In totaal zijn er bijna 22 tenlasteleggingen, bijna het hele alfabet", klinkt het. Ibrahim A. werd wel vrijgesproken over de hele lijn. Zijn neef kreeg een geldboete van 4.000 euro opgelegd, een rijverbod van vijf jaar en moet alle proeven afleggen om terug te kunnen rijden. Bovendien werd hij ook ongeschikt verklaard en zal hij moeten aantonen dat hij opnieuw geschikt is om te kunnen rijden. (KBD)