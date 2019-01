Boekvoorstelling in bib Nele Dooms

26 januari 2019

16u19 0

Auteur Johan Van Damme uit Sint-Gillis-Dendermonde stelt op donderdag 31 januari in Buggenhout zijn boek “In het spoor van de achterwacht” voor. Dankzij het boek van Van Damme komen vriendschappen tussen Britse soldaten en inwoners van Sint-Gillis, ontstaan tijdens Wereldoorlog II, weer tot leven. “In het spoor van de Achterwacht” vertelt over de vele gastgezinnen die in het najaar van 1944 militairen onderdak gaven. Het is een beklijvend en waargebeurd verslag van de belevenissen van soldaat Arthur Robson tijdens en na WOII. De boekvoorstelling vindt plaats om 19.30 uur. De voorstelling wordt afgewisseld met gedichten rond het thema “Vrijheid”, gebracht door Annita Huygens. Geïnteresseerden kunnen terecht in de bibliotheek van Buggenhout, op de eerste verdieping van het Administratief en Cultureel Centrum aan de Nieuwstraat. De toegang is gratis. Info: bib@buggenhout.be of 052/33.95.91.