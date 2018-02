Boek over Opdorp in de kijker 27 februari 2018

02u54 0

Seniorenvereniging Okra Opdorp organiseert op dinsdag 27 februari een boekvoorstelling. In de kijker staat het boek 'Zo Leeft Opdorp' van auteur Geert Mannaert, zelf inwoner van Opdorp. Hij belicht Opdorp door de jaren heen, als een bloeiende en groene gemeente met een rijk verenigingsleven. De voorstelling moet meteen ook een gezellige ontmoetingsnamiddag worden. Geïnteresseerden kunnen terecht in Zaal Madelon, aan de Dries. De deuren gaan open om 14 uur, de voorstelling begint om 14.30 uur. Iedereen is welkom. (DND)