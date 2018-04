Bloemenactie voor vzw Eindelijk 06 april 2018

Vzw Eindelijk organiseert een bloemenactie. Dat moet geldt in het laatje brengen voor de werking van het therapeutisch dagcentrum aan het Klaverbeld. Het assortiment bloemen is uitgebreid en iedereen kan bloemen bestellen. Dat moet voor 17 april gebeuren. Op zaterdag 28 april kunnen kopers tussen 11 en 13 uur hun bloemen ophalen. Het bestelformulier is te vinden op de website van de vzw Eindelijk. Info: 052/47.46.14 of via www.dagcentrumeindelijk.be. (DND)