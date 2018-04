Blijdorp zet deuren open 25 april 2018

De Blijdorp-school in Buggenhout organiseert op zaterdag 28 april een opendeurnamiddag. Er vinden tussen 14 en 17 uur tal van activiteiten plaats. Iedereen is welkom om de klassen en therapielokalen te bezoeken en het didactisch materiaal te verkennen. Er zijn ook rondleidingen. Bovendien kunnen kinderen genieten van springkastelen, een reuzetrampoline, clown, grime en belevingstheater. Er is ook een kinderboerderij en een hindernissenparcours. Voor elke bezoekers is er een gratis drankje, ijsje of pannenkoek. Info: ria.vermeulen@blijdorp.be of www.blijdorp.be. (DND)