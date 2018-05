Bierfestival met meer dan zeventig speciale bieren 25 mei 2018

De Opstalse Bierpallieters zijn dit weekend weer toe aan hun jaarlijks Weekend der Spontane Gisting. Dat is aan de 27ste editie toe. Morgen en zondag 27 mei kunnen liefhebbers tijdens dit unieke bierfestival van een zeventigtal bieren van spontane gisting proeven. Het gaat dan om lambiek, kriekenlambiek, geuze, kriek, framboos, faro en andere specialiteiten van alle nog bestaande lambiekbrouwerijen en gueuzestekers. Het assortiment wordt bovendien aangevuld met de bieren van de twee Buggenhoutse brouwerijen en de eigen gebrouwen bieren van de Bierpallieters. Om de innerlijke mens te versterken zijn er boterhammen met kop, platte kaas en radijsjes of boerenhesp. Het festival start zowel zaterdag als zondag vanaf 15 uur. Liefhebbers kunnen terecht in Tapperij Beukenhof, in de Broekstraat. De toegang is gratis. Info:





www.bierpallieters.be. (DND)