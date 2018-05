Bierfestival lokt bierliefhebbers uit hele wereld 28 mei 2018

02u29 1 Buggenhout Tropische temperaturen het voorbije weekend en dus ideaal weer voor een frisse, stevige pint. De Opstalse Bierpallieters konden het niet beter treffen met hun jaarlijkse Weekend der Spontane Gisting.

Tijdens dit Bierfestival, in Tapperij Beukenhof in Opstal, serveren ze meer dan zeventig speciale bieren. En dat lokt bierliefhebbers van over de hele wereld. "We hebben dan ook de naam van een uniek bierfestival te zijn", zegt Ludo Annaert van de Bierpallieters. "Op dat vlak hebben we ons imago al jaren gemaakt. We leggen zelfs een taxidienst in om buitenlanders aan het station op te pikken en naar en van het festival te brengen. Bezoekers krijgen hier lambiek, kriekenlambiek, geuze, kriek, framboos, faro en andere specialiteiten van alle nog bestaande lambiekbrouwerijen en geuzestekers te proeven. Daar voegen we nog de bieren van de twee Buggenhoutse brouwerijen - De Landtsheer en Bosteels- en de eigen gebrouwen bieren van onze Bierpallieters aan toe. Waar elders vind je zo'n gamma om uit te kiezen?"





Dat beamen ook een stel Noorse bierliefhebbers, Sonja, Olav en Bernt, die het bierfestival bezoeken. "Elk jaar zijn we hier met heel veel plezier van de partij", zeggen ze. "Dit is een geweldig gebeuren. We genieten hier volop, ook al omdat de Belgische bieren zoveel beter zijn dan die in Noorwegen." (DND)